Warum Sie dieses Wochenende raus aufs Land müssen

Daher hat man heuer gleich doppelt so viele Köche eingeladen: Statt fünf lassen sich heuer zehn auf die Finger und in die Töpfe schauen. Und wann hat man schon Gelegenheit, mit Haubenköchen wie Thomas Dorfer (Landhaus Bacher in Mautern, 3 Gault&Millau-Hauben), Toni Mörwald (Toni M. in Feuersbrunn, 3 Gault&Millau-Hauben), Grill-Experte Adi Bittermann (Genusswirtshaus Bittermann in Göttlesbrunn,1 Gault&Millau-Haube) oder Manfred Buchinger (Buchingers Gasthaus - Zur alten Schule in Riedenthal, 1 Gault&Millau-Haube) über Küchentricks zu fachzusimpeln. Denn der Austausch zwischen Köchen und Gästen ist durchaus erwünscht. Worauf man sich freuen darf: konfiertes Kaninchen mit grünem Spargel, Steak Mignon vom Grill oder ein 24 Stunden gegarter Schweinebauch.