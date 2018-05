Warum schon die alten Ägypter auf Salat standen

Der Häuptelsalat – also die Pflanze, oder zumindest ihr älterer Vorfahr – kam wohl um Christi Geburt mit den Römern nach Mitteleuropa. Besser dokumentiert ist der Salatgenuss mit Essig und Öl aber eher später, und für den byzantinischen Raum. „Richtig variantenreich wurde es auch bei uns nach dem Mittelalter, also im 16. Jahrhundert“, sagt Heiss. Das gilt sowohl für Salat als auch für Gemüse. Etwa aus der Zeit stammt übrigens der Begriff Salat: Latein (herba) salata wie auch die italienische insalata bedeutet schlicht „das Eingesalzene“ – auch Gemüse wurde gesäuert und gesalzen, damit es haltbar wird. Apropos: Bio-Archäologe Heiss weiß , warum wir Gemüse so nennen: „Pflanzliches Essen, das zu Mus zerkleinert wurde, nannte man mittelhochdeutsch gemüese.“

Neue Züchtungen

Zurück ins Heute: Da gibt es unzählige Salatsorten – Agrarwissenschaftler sind dabei, immer Neues zu kreieren, wie Anna Keutgen von der Universität für Bodenkultur Wien sagt: „Man hat das Bittere und Harte aus den Blättern herausgezüchtet. Und statt grünen gibt es jetzt auch oft rote und krause Blätter.“ Neuester Trend sei der Salanova – ein Salat für Faule, muss man doch nur den Strunk herausstechen, sodass viele Blätter sofort abfallen, die man nur noch marinieren muss.

Jeder Zeit ihren Salat

Salat ist früher wie heute ein Synonym für fast alles, was man kalt zusammenmischt. Jedes Jahrzehnt scheint seine Vorlieben zu haben (Grafik), die viel über die Zeit aussagen, in der die Kreationen entstanden sind. So soll der Caesar Salad in der Zeit der Prohibition im mexikanischen Tijuana entstanden sein. Hollywoodstars besuchten oft das Hotel Caesar’s Place, weil sie dort legal Wein und Whiskey konsumieren durften. Am US-amerikanischen Nationalfeiertag soll der Ansturm so groß gewesen sein, dass die Küche kaum nachkam. Und da Not erfinderisch macht, bastelte der Chefkoch aus dem vorhandenen Salat ein neues Gericht: Caesar Salad.