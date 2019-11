Warum Huhn rund um den Globus so beliebt ist

Einst Luxusgut, heute Billigfleisch

Was man sich heute kaum mehr vorstellen kann: Lange Zeit war Geflügel dem Adel und der besseren Gesellschaft vorbehalten – eine richtige „Herrenspeise“ also, die es bis auf die kaiserliche Tafel schaffte. Dort wurden bevorzugt Sulmtaler Hühner serviert. Ihr Fleisch ist besonders zart und schmackhaft. Erst Anfang des 19. Jahrhunderts wurde Hühnerfleisch auch für breitere Kreise erschwinglich. Als besondere Delikatesse galten jahrhundertelang Kapaune, also die kastrierten Junghähne. In Österreich ist das sogenannte Kapaunisieren übrigens seit 2005 verboten, in Nachbarländern wie Ungarn oder Slowenien bis heute nicht.

Bio-Qualität

In Zeiten von Billigfleisch aus riesigen Zuchtbetrieben ist das einstige Luxusgut Hühnerfleisch allerdings in Verruf geraten. Zu Unrecht, findet Rieder. „Wenn ein Huhn gut aufgezogen wurde, ist es ein sehr gesundes, leichtes Fleisch.“ Durch seine Kindheit auf den Bauernhöfen seiner Großeltern hat er sowieso ganz andere Erinnerungen. „Die Hendln sind dort frei herumgelaufen und haben wie alle anderen Tiere nur was Ordentliches zum Fressen bekommen.“ Er empfiehlt, in Bio-Qualität zu investieren. Bio-Hühner haben nicht nur mehr Platz als in konventioneller Haltung und erhalten Bio-Futter. Sie leben mit rund zwei Monaten auch doppelt so lange. Und aus so einem ganzen Huhn lässt sich viel mehr herausholen als nur ein Brathuhn. „Aus den Knochen kann man noch einmal eine Suppe kochen, das ergibt sehr schöne Röstaromen.“ Eine kaum bedachte Restlverwertung, die dem Nachhaltigkeitsgedanken vieler Konsumenten entgegenkommt.