Warum die Österreicher lieber Pommes als Kartoffelsalat essen

Wenn die Österreicher im Supermarkt zum unverarbeiteten Original greifen, wählen sie eher Universalsorten, die man für alles verwenden kann: für Püree, Bratkartoffeln oder Erdäpfelsalat. Das registriert auch Anita Kamptner, Erdäpfel-Expertin bei der Landwirtschaftskammer: „Mehlige Sorten, aus denen ich Püree oder Knödel mache, werden seltener nachgefragt. Das Gleiche gilt für Festkochende – Salat wird heute seltener gemacht.“

Eigentlich schade. Denn die Kartoffel ist in Form, Farbe und Geschmack ein äußerst vielfältiges Produkt, wie Christian Radl weiß. Er baut unterschiedliche Sorten an und verkauft sie auch – etwa ab Hof in seinem Heimatort Probstdorf im Marchfeld.

„Wir haben violette, rote, gelbe Sorten im Angebot, und natürlich die Kipfler. Diese länglichen Erdäpfel, die besonders speckig sind, sind der Klassiker, wenn man einen richtig guten Salat machen will. Doch weil Kipfler so eine alte Sorte sind, sind sie weniger ertragreich – auch ein Grund, warum man sie so selten findet.“ Doch Hobbyköche und Feinspitze schätzen die Vielfalt alter Sorten. „Wir merken, dass bei diesen Gruppen die Nachfrage nach besonderen Sorten steigt.“