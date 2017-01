"Schaut wie Kukuruz aus – oh, es ist frittiert!": Shrimp-Tempura, ein frittierter Shrimp, kam bei den Kindern besonders gut an. Sonst aber schnitten typisch japanische Speisen weniger gut ab. Wie berichtet, erreicht die US-Produktionsfirma Cut mit ihren "American Kids Try" ein Millionen-Publikum via Youtube.

In der neuesten Episode, in der amerikanische Kinder die japanische Küche testen, gibt es das klassisch japanische Frühstück: Miso-Suppe und Natto Gohan – dabei handelt es sich um fermentierte Sojabohnen mit Frühlingszwiebel und Reis. Als zweiten Gang bekamen die Kinder unter anderem Sashimi, Wasabi und Umbeboshi, fermentierte Ume-Früchte.

Die dicken Udon-Nudeln und die Shrimps Tempura konnten die ungewohnten Geschmackserlebnisse ein wenig vergessen lassen. Im Gegensatz zur traditionellen japanischen Weihnachtstorte kamen Mochi mit roter-Bohnen-Suppe gar nicht gut an. Unter süß verstehen die Kids etwas anderes.