Twittertrend: So werden berühmte Kunstwerke zum Brotbelag

Die liebenswerte Idee kam so gut an, dass Nachahmer nicht lange auf sich warten ließen. Und seither füllen sich Twitter und Instagram mit mehr oder weniger kunstvollen, aber in jedem Fall essbaren Variationen berühmter Gemälde.

Da kommt dann etwa Salvador Dalis berühmtes Bild die "Beständigkeit der Erinnerung" als "die Beständigkeit des Wurstbrots" daher ...