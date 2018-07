Haus wie van Gogh bemalt: US-Familie gewinnt Rechtsstreit

"Kindisch anmutende Malerei"

Doch die Mauerkunst gefiel nicht allen. In den Augen des örtlichen Ordnungsamtes entsprach die Bemalung einer "kindisch anmutenden Malerei", heißt es in den Akten. Die Wandmalerei würde außerdem gegen die "Zeichenverordnung" der Stadt verstoßen. Der Richter, der mit dem Fall betraut wurde, ließ die Beschwerde zu und entschied, dass Nemhauser und Jastrzebski ihr Haus neu streichen müssen. Die beiden weigerten sich.

Was in einem Kunstprojekt aus Liebe zu ihrem Sohn begann, endete für das Paar daraufhin in einem teuren Rechtsstreit. Über 10.000 US-Dollar an Strafen wegen Verstößen gegen die Stadtverordnung sammelten sich über die Monate an – dennoch blieb das Paar, das in den 70er-Jahren aus Polen in die USA eingewandert war, standhaft. Schließlich landete der Fall vor dem Bundesrichter. Dort brachte das Ehepaar den Einwand ein, die Verordnungen würden ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wie auch ihre Bürgerrechte beschneiden.

Da der Bundesrichter früh im Verfahren entscheid, dass die Vorwürfe des Paares haltbar seien, verhängte er bereits vor wenigen Monaten ein Verbot für weitere Strafen, die vom Amt bis dahin täglich in Höhe von 100 Dollar ausgestellt worden waren.