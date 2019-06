Top 40: Die schönsten Schanigärten Wiens

Okay, kein Schanigarten, aber eine neue Dachterrasse. Jeden Donnerstag finden in der neuen Location im Mediatower am Donaukanal wöchentlich bis Mitte September die "Sommerhoch"-Afterwork-Events statt. Bei freiem Eintritt ab 18 Uhr steht klassisches Netzwerken am Programm, danach kann bis 2 Uhr morgens über den Dächern von Wien getanzt werden. Bis 27. September hat die neue Rooftop-Bar geöffnet: An den restlichen Tagen gibt es Einlass nur für registrierte Mitglieder.

Info: Juwel, Taborstraße 1-3, 1020 Wien, Dienstag bis Samstag ab 18 Uhr