Junge Juristin serviert spanische Spezialitäten

Einfach eingerichtete, luftige, helle Cafés, in denen sich die Leute zum Plaudern treffen oder um eine Kleinigkeit zu essen, sind typisch für Andalusien. Genau so etwas wollte Zelikovics auch in Wien eröffnen. Deshalb hängte sie das Anwaltsdasein an den Nagel. Und in der Zieglergasse fand sich ein leer stehendes „Lokal“. Erschwinglich, weil schwerst sanierungsbedürftig. Nach dem Komplettumbau wurde Ende April eröffnet. Keiner der alten Holztische und -stühle gleicht dem anderen, alles sieht zufällig zusammengewürfelt aus.

Bewirtet wird man von waschechten Spaniern. Von Alfonso aus Granada zum Beispiel, der in der Küche Tortillas nach Großmutters Rezept zubereitet, oder von David aus Barcelona. Komplizierte Kreationen findet man auf der handbeschriebenen Papier-Speisekarte nicht. „Die Spanier schaffen es, mit einfachen Zutaten, gut zu kochen“, gibt Zelikovics das kulinarische Motto vor.

Link: www.tomatutiempo.at