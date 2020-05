Tapas, aber richtig

Unverzichtbar scheint dem Tapas-Fan trotz aller Bekenntnis zu Low Carb die Tortilla, in unserem Rezept ein obskures Objekt aus Kartoffel, Zwiebel, Eiern, Olivenöl und Schlagobers. Für 4 Portionen brauchen Sie 700 g Erdäpfel, 1 Gemüsezwiebel, 4 El Olivenöl, 8 Eier, Petersilie, Salz und Pfeffer sowie 4 Esslöffel Schlagobers. Die Erdäpfeln werden roh geschält, gewaschen und in Scheiben geschnitten, die nicht zu dick sein sollten. Auch die Zwiebel wird in feine Streifen geschnitten. Eine Pfanne mit hohem Rand kommt auf den Herd, darin wird das Öl erhitzt. Die Hälfte der Erdäpfel und Zwiebel wird in der Pfanne angebraten und unter Rühren und Schwenken etwa eine Viertelstunde weiter gebraten. Beiseite stellen und die andere Hälfte der Erdäpfel und Zwiebel nach dem gleichen Verfahren zubereiten. Wenn die zweite Hälfte der Erdäpfel-Zwiebel-Mischung gegart ist, kommt die erste Hälfte wieder dazu. Eier und Schlagobers mit Salz und Pfeffer, Petersilie werden kräftig mit einem Quirl aufgeschlagen und über die Erdäpfeln gegossen. Bei milder Hitze am Herd stocken lassen. Nun kommt das Ganze in den Backofen (160°) und wird 25 Minuten gebacken. Die Tortilla aus der Pfanne stürzen und heiß oder auch später kalt servieren.