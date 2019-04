Suche nach dem ältesten Rezept: Das Geheimnis der Cremeschnitte

Es ist ein Fenster in eine andere, längst vergangene Welt. Und trotzdem hat das Notizbuch von Josef Prousek nicht an Aktualität eingebüßt. Vorsichtig blättert sein Urenkel Dominik Prousek heute durch die Mitschriften des Aida-Gründers, die erst kürzlich in einem alten Safe in der Filiale Bognergasse im ersten Wiener Bezirk entdeckt wurden (der KURIER berichtete).

Die Familie hatte die Aufzeichnungen mit den alten Rezepten in den Wirren des Zweiten Weltkriegs verloren geglaubt. Doch die Bücher sind so gut erhalten, als wären sie erst kürzlich geschrieben worden. Zwischen den Seiten finden sich noch ein paar alte Visitenkarten und Notizzettel.

Josef Prousek berichtet darin ausführlich von seinen kulinarischen Reisen von Budapest bis Paris, außerdem hat er fein säuberlich seine süßen Kreationen dokumentiert. Das Cremeschnitten-Rezept ist mit 1943 datiert. Es basiert auf mündlichen Überlieferungen aus dem Aida-Gründungsjahr 1913 und soll seit 106 Jahren unverändert sein.