Strache-Video: Wodka-Red Bull? Auf Ibiza trinkt man Monastrell

Flügerl, Ferrari oder Gummibärli: Wann genau der Longdrink Wodka-Red Bull, für den die Österreicher einige Synonyme kennen, das erste Mal gemixt wurde, ist nicht bekannt. Bekannt ist zumindest, dass der blau-silberne Energy-Drink seit 1987 existiert. Und dass sich die hochprozentige Mischung seit den 90ern auf den heimischen Getränkekarten wiederfindet.

Dass sich der zurückgetretene FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in dem Video aus dem Jahr 2017 zahlreiche Flügerl mit der Light-Variante des Energydrinks genehmigt, lässt Weinkenner die Nase rümpfen: Die Mittelmeerinsel Ibiza hat mehr zu bieten und bringt mit ihrem heißen, trockenen Klima tiefrote und körperreiche Weine hervor. Einen hohen Stellenwert nehmen die autochthonen Sorten Monastrell (in Südfrankreich ist die Sorte unter Mourvèdre bekannt) und Malvasía ein. Als Malvasia werden in Spanien (Rebsorten Malvasia, Malvasía Rosada und Malvasía de Sitges), Italien und Portugal zahlreiche Rebsorten bezeichnet.