Starkoch Robuchon expandiert mit Modezar Lagerfeld

Der französische Starkoch Joël Robuchon baut sein Gastronomie-Imperium aus. Der 71-Jährige, der es mit seinen Gourmettempeln auf insgesamt 31 Michelin-Sterne bringt, will in den kommenden Jahren fünf neue Restaurants eröffnen. Dabei kooperiert der Träger des Titels "Koch des Jahrhunderts" auch mit Modezar Karl Lagerfeld.

Für 2017 und 2018 plane er Feinschmeckerrestaurants in den USA, in Macao und in Genf, sagte Robuchon am Donnerstag. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Macao soll das neue Robuchon-Restaurant in einem Luxushotel von Karl Lagerfeld angesiedelt werden. Das Hotel im asiatischen Glücksspielparadies nahe Hongkong soll 2018 öffnen und das erste einer künftigen Hotelkette des Modedesigners werden.

Robuchon betreibt unter anderem Restaurants in Paris, New York, Monaco, London, Las Vegas, Tokio, Hongkong und Bangkok. Fünf sind mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet, der bestmöglichen Wertung des renommierten Gastronomieführers. Weltweit bringt es kein Koch mit seinen Restaurants auf mehr Sterne als Robuchon. Auch den Titel "Koch des Jahrhunderts" haben außer ihm nur Paul Bocuse, Fredy Girardet und Eckart Witzigmann verliehen bekommen.