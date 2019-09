So gesund ist Sturm: Der unterschätzte Rebensaft hat Saison

Infos

Wer den perlenden Traubensaft trinkt, wird mit eigenwilligen Gepflogenheiten konfrontiert: Das Glas soll in der linken Hand gehalten werden, nie in der rechten – wie der getaufte Wein nach dem 11. November. Statt Prost sagt man Mahlzeit oder Krixi- kraxi, angestoßen wird nicht.

Andreas Moser ist Weinbauer in der dritten Generation und hat sein „Ab Hof“-Geschäft in Weiden am See ( Burgenland, Untere Hauptstraße 71), den Weinbaubetrieb in Gols.

moser-wein.at

Zwischen 1. August und 31. Dezember darf Sturm verkauft werden. Nur österreichische Erzeugnisse nennen sich Sturm. Bei starker Gärung spricht man vom „Staubigen“. Jährlich werden etwa 15 Millionen Liter konsumiert.