Samstag ist Blutwursttag

Heute reisen sie aus der Stadt mit dem Cayenne zum Sautanz und beklagen, dass ihre Kinder glauben, dass die Milch aus dem Supermarkt kommt und mit der Herkunft des Schnitzels wollen die Kleinen erst recht nicht belangt werden. Der Sautanz im Gut Purbach ist für viele Hardcore-Foodies aus dem nahen Wien wie Weihnachten und Ostern zugleich. Ich lasse mir ein Stück Stelze abschneiden, beiße in die Kruste und weiß, dass kein Spitzenkoch in hundert Jahren mit den ausgefeiltesten Methoden so ein fast verkohltes Stück Köstlichkeit zusammenbringen wird. Zwischendurch nimmt man vom Ingwer-Paradeiserkraut. In großen Töpfen schmurgeln Schweinszunge, Sauschädel und andere Stücke gemeinsam mit Gemüsen und Gewürzen. Immer wieder wird auf einem Brett ein Stück abgeschnitten. Man nimmt es mit den Fingern, taucht es in Salz oder Kren und prüft Geschmack, Konsistenz und Fettanteil. Was wären wir ohne unseren Sinn für Umami?