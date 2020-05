Kann man den Schweinen trauen?

Der Beruf des Fleischhauers zählt in Österreich zu den sterbenden Exotenberufen. Ganz im Gegenteil zu Italien oder Frankreich. Auch ein Grund, warum das Fleisch manchmal so schwach ist, auch wenn der Geist der Käufer durchaus willig wäre. Doch es gibt noch ein paar Unentwegte. Wir werden sie in lockerer Serienfolge vorstellen, ebenso wie Gemüsehändler abseits des Mainstreams und die kleinen oder größeren Läden, die stur ihre Eigenart und ihr Qualitätsbewusstsein pflegen.



Unser erster Besuch führt uns demnächst nach Hollabrunn. Zum Fleischhauer Hofmann.