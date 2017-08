Salz & Pfeffer: Süsswasser

Sommer in der Stadt. Und auch wenn die Gassen glühen, sich kein Lüftchen rührt, es gibt da zum Glück so Plätze, an denen man es gut aushalten kann. Das neue „Süsswasser“ zum Beispiel, und zwar nicht nur wegen seines erfrischenden Namens: Benjamin Fehringer, der eigentlich gelernter Kfz-Mechanikermeister ist, bastelte ein ehemaliges Warenlager zu einem bezaubernden kleinen Lokal mit Geschäft, das sich einerseits um die Produkte seines geliebten Friaul dreht, andererseits um Fische aus den besten Gewässern Österreichs. In der Vitrine liegen da köstlicher Prosciutto und Speck von d’Osvaldo in Cormons, der Kaffee stammt aus Gorizia, für die Auswahl der Öle, Essige, Konserven, Süßigkeiten, Paste und Brote nahm er sich ein ganzes Jahr Zeit. Die Sensation aber sind die Fische, die da küchenfertig vakuumiert in der Kühlvitrine liegen – je nach Fang und Angebot exzellente Reinanken aus dem Attersee, verschiedene Saiblinge aus den besten Zuchten des Landes, Bachforellen aus dem Yspertal, sogar vom kalten Weissensee wird ab und zu etwas geliefert. Und das kann man dann auch gleich vor Ort verspeisen, etwa in Form eines Tellers mit kalt geräucherter Bachforelle, geräuchertem sowie gebeiztem Saibling (7,50 €), eines Linsensalates mit Räuchersaibling (6,50 €), immer wieder fantastischer, erfrischend-kühler Heringssalate (6,50) oder eines Tagesgerichts wie Fisch-Lasagne, Pasta mit Saiblings-Bolognese oder schon legendärer Halaszle (6,50 bis 8,50 €). Ein kleines Paradies. Fast vermeint man, das verspielte Rauschen des Golfs vor der Riva Tre Novembre in Triest zu hören ...



Süsswasser,

Wien 6, Theobaldg. 16,

Tel: 0676/648 94 74,

Mo-Fr 9-20, Sa 9-18

(Achtung: kurzfristig angetretener Urlaub bis 20.8.),

www.suesswasser.at





Max. Küche 25 35 Keller 4 10 Service 13 15 Atmosphäre 13 15 Preis/Wert 19 20 Familie 2 5 76 100

[email protected]