Salon Sacher erstrahlt im Stil der goldenen Zwanziger-Jahre

Stilecht wird auch dem Absinth gefröhnt: Mit „Death in the Afternoon“ und weiteren spannenden Variationen wird auch Absinth, DAS Trend-Getränk der Zwanziger-Jahre schlechthin, angeboten. Mit der traditionellen Absinth-Präparation mit Zucker und Eiswasser genießt man in kleiner und größerer Runde den schmeichelnden Geschmack einer vergangenen Epoche.