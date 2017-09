Foodtrucks, Cocktails und kubanische Live-Musik locken diesen Freitag und Samstag zum zweiten Rum-Festival in die Ottakringer Brauerei. Neben einer Zigarrenlounge gibt es exklusive Tasting-Klassen: Rum-Botschafter Ian Burrel, internationaler Stargast der Veranstaltung, lädt am Freitag zu einer Rum-Entdeckungsreise. Ein Rum-Cocktail-Wettbewerb findet am Freitag um 12:30 Uhr statt. Nach Präsentation und 30 Minuten Vorbereitungszeit müssen die Barkeeper ihren Drink live auf der Bühne mixen und sich der Jury stellen.

Foto: Rainer Mirau Photography Wer nicht auf Rum steht, braucht nur einen Raum weiter schauen: Erstmalig findet parallel zum Rum-Festival der Gin-Markt im "Gold Fassl Magazin" der Ottakringer Brauerei statt – dabei handelt es sich um einen früher als Lager genützten und heute denkmalgeschützten Raum. Kostproben gibt es an den Ständen zu kaufen: An einer zentralen Kassastelle im Eingangsbereich müssen dafür Jetons für zwei Euro gekauft werden. Das offizielle Gin-Markt-Glas kann um eine Pfandgebühr von 3 Euro im Kassabereich bezogen werden.

Info: Rum-Festival, Ottakringer Brauerei, 1160 Wien, 29. und 30. September, 12 bis 22 Uhr, Tagesticket 19 Euro (vier Verkostungsgutscheine sind im Eintrittspreis inklsudiert); Gin-Markt, Ottakringer Brauerei, 1160 Wien, 29. und 30. September, 16 bis 22 Uhr, Kosten: Tagesticket 19 Euro (drei Verkostungsgutscheine sind im Eintrittspreis inkludiert)