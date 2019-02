Rinderwahn eröffnet dritten Standort

Burger gehen derzeit offenbar besser als italienische Küche: Anders ist es wohl nicht zu erklären, dass die Gastronomen-Familie Huth ihr italienisches Lokal "Eatalico" in der Praterstraße 31 zu einer weiteren Filiale ihrer " Rinderwahn"-Kette macht. Damit werden nun neben den Lokalen in der Weihburggasse und am Naschmarkt drei Mal Burger gebraten.