Rezept: Drei schnelle Kuchen, die Gäste begeistern

ZUTATEN

✱ 40 g weiche Butter

✱ 100 g Dattel- oder Rohrohrzucker

✱ 1 großes Ei

✱ 100 ml Milch

✱ 150 g Vollkornweizenmehl

✱ 2 TL Backpulver

✱ 2 TL Lebkuchengewürz

✱ 2 reife Bananen, grob mit der Gabel zerdrückt

✱ 30 g Walnüsse gehackt

✱ 30 g entkernte Datteln gehackt

ZUBEREITUNG

1 Backofen auf 170 Grad Celsius vorheizen, Kastenform (Inhalt 450 g) mit Backpapier auslegen.



2 Butter und Zucker in einer großen Rührschüssel schaumig schlagen. Aufgeschlagenes Ei und Milch einrühren. Mehl, Backpulver und Lebkuchengewürz darüber sieben und mit einem Metalllöffel unterheben. Bananen, Walnüsse und Datteln in die Masse einrühren.



3 Den Teig in die Backform füllen und eine Stunde backen, bis an einem in dieMitte eingestochenen Holzstäbchen nichts mehr kleben bleibt.



4 Den Kuchen in der Form leicht abkühlen lassen, dann herausnehmen und auf ein Kuchengitter setzen. Warm schmeckt er am besten.

Aus dem Buch: Midlife Kitchen“ von Mimi Spencer und Sam Rice, ZS Verlag, 25,70 €