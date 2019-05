Top 5: Das sind die neuen Frühstücks-Lokale

Frühstück-Liebhaber warten bereits sehnsüchtig auf einen neuen Brunch-Termin: Christina Nasr und Andreas Schwarz präsentierten am 4. Mai das erste Mal ihre Frühstückskarte und auch für den zweiten Termin am 15. Juni ist das Restaurant, das sonst nur am Abend offen hat, bereits ausgebucht. Schon bisher pilgerten die Foodies für die außergewöhnlich wohlschmeckend belegten Brote, hier Tartines genannt, in das Bistrot. Die feine Frühstückskarte kommt erfreulicherweise ohne Öfferl-Brot nicht aus und setzt auf Forellen-Tartar aus Gut Dornau (12,90 Euro) oder auf eine vegetarische Frühstücks-Kombi mit dem herrlichen Schafsmilch-Topfen der Familie Nuart (11,90 Euro). Neue Brunch-Termine werden via Instagram verkündet.

Info: Alma Gastrotheque, Große Neugasse 31, 1040, Montag bis Freitag 17 bis 23 Uhr