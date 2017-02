Nicht nur wegen Schauspiel-Legende und Miteigentümer Robert De Niro gehört das Nobu in Los Angeles zu den angesagtesten Plätzen der Stadt. Zu den Signature Dishes in L.A. zählen Wagyu-Tacos, Wolfsbarsch mit Jalapeño-Miso oder Markelen-Sashimi mit Artischocke und Yuzu-Dressing.

Wie das Wiener Nobelhotel Bristol am Montag bekannt gab, poppt das Nobu Mitte März in Wien auf. Bereits vor drei Jahren starteten die Verhandlungsgespräche von Matthias Winkler mit Starkoch Nobuyuki Matsuhisa – das Ringstraßen-Hotel gehört seit mehr als fünf Jahren zur Sacher-Hotelgruppe und wird von Winkler und seiner Ehefrau Alexandra geleitet.

Noch diese Woche sollen Details wie Speisekarte und Reservierungsmodalitäten bekannt gegeben werden: Vorab wurde angekündigt, dass zwisch 9. und 18. März das Budapester Nobu-Team in der Bristol-Lounge zu Mittag und am Abend aufkochen wird. Zur Auswahl soll unter anderem ein "Before Opera"-Menü stehen.

Alleine in den USA gibt es 13 Dependancen, in Europa sind die beiden Londoner Restaurants mit einem Michelin-Stern gekrönt.