Randalierer zerstörten Jamie Olivers Restaurant

Starkoch Jamie Oliver ist ein Opfer der Krawalle in den britischen Städten: Sein Lokal in Birmingham, das "Jamie's Italian" wurde von Randalierern verwüstet und musste geschlossen werden. Das teilte der Brite selbst via Twitter mit: "Traurigerweise wurde mein Restaurant in Birmingham demoliert, alle Fenster sind zerschlagen. Das ganze Gebiet ist gesperrt, ich kann nicht öffnen. Angestellte und Gäste sind alle wohlauf. Gott sei Dank!" Weder Mitarbeiter noch Gäste kamen bei den Übergriffen zu Schaden.



Wie Bild.de berichtet, könnten kritische Äußerungen des Starkochs über die Krawalle in England den Zorn der Randalierer geweckt haben: "Es ist so traurig zu sehen, was in Großbritannien los ist, mit all den Krawallen! Alle sind verrückt geworden. Es wird Zeit, unser Land zurückzubekommen. Wir müssen härter gegen diese Idioten vorgehen."