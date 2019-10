One Pot Pasta - so essen wir heute Nudeln

Es klingt zu einfach, um wahr zu sein: Alle Zutaten kommen in einen Topf und zehn Minuten später sind die besten Nudeln fertig, die Sie je gegessen haben. Das Phänomen heißt One Pot Pasta, also ein-Topf-Pasta.

Seinen Ursprung hat das Rezept, das derzeit um die Welt geht, in einem kleinen Dorf im italienischen Apulien. Zwei Mitarbeiterinnnen der amerikanischen Vorzeige-Hausfrau und Multi-Millionärin Martha Stewart entdecken das Rezept in einem kleinen Restaurant auf einer ihrer Recherche-Reisen.

In dem ehemaligen Fischerdorf Peschici betreibt die Familie von Matteo Martella seit Jahren ein kleines Restaurant – die Küche ist so winzig, das sie kaum Platz für großes Aufkochen bietet. Martella erzählt den beiden Amerikanerinnen, wie sich seine Mutter zu helfen weiß: Sie gibt alle Zutaten in einen Topf und kocht Gemüse und Nudeln quasi gemeinsam zu einem sämigen Pasta-Gericht.

Zurück in den USA zeigt sich ihre Chefin begeistert und publiziert das Rezept in ihrem Magazin und produziert ein Koch-Video. Das ist nun zwei Jahre her, aber erst jetzt kennt die Instagram-Gemeinde kein Halten mehr: Seit Wochen übertrumpfen sich Foodies mit abgewandelten Rezepten.