Österreichische Restaurant-Kette Le Burger expandiert nach Dubai

Nach der Eröffnung in Vösendorf folgt im Dezember die Expansion in den arabischen Raum. Le-Burger-CEO Ingo Faust eröffnet mit einem lokalen Franchise-Partner in der weltbekannten "Mall of Emirates" auf 500m² den siebenten Le Burger-Standort.

"Selbstverständlich gehen wir hier auf regionale Bedürfnisse des Marktes ein. Statt Schwein verwenden wir Speck von der Pute, alkoholische Getränke werden durch hausgemachte Limonaden ersetzt. Alkoholfreies Bier und Wein ergänzen die Getränkekarte. Ein Schwerpunkt sind unsere hausgemachten Veggie-Burger, die – so wie wir sie anbieten – einmalig für Dubai sind", erklärt Faust.