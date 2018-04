Neuseelands Problem: Es leben hier mehr Kühe als Menschen

In Neuseeland leben mittlerweile mehr Kühe als Menschen. Über fünf Jahre ist es her, dass sich das Verhältnis umgedreht hat – ein Indikator für die rasante Expansion der Milchindustrie in dem Inselstaat.

Doch mit dem Ausbau des Sektors geht eine massive Belastung der Umwelt und natürlichen Ressourcen einher, sodass kritische Stimmen in Neuseeland und Forderungen nach einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Landwirtschaft immer lauter werden.

Die neuseeländische Milchindustrie erzielt allein 28 Prozent der Exporteinnahmen (umgerechnet rund 7,8 Milliarden Euro) und beschäftigt 47.000 Menschen in dem 4,7 Millionen Einwohner zählenden Land. Der Milchindustriekonzern Fonterra vermeldete im März sechs Prozent mehr Umsatz für das erste Quartal im Landwirtschaftsjahr. Weitere Zahlen unterfüttern diese Entwicklung: In den vergangenen 30 Jahren hat sich die durchschnittliche Herdengröße von Milchvieh verdreifacht, die Weidefläche legte seit 1995 um 45 Prozent zu.

Massiver Einsatz von chemischen Düngemittel