Café und Spielplatz: Babycafés sind der neue Trend

Auch bei Babycafes darf man wählerisch sein. In Alsergrund hat jetzt ein neues Babycafe in Alsergrund aufgemacht. Das Mini & Me besticht durch helle Räumlichkeiten auf 100 m2: Es gibt einen Bereich für die Erwachsenen, wo Kaffee, Kuchen und Mitgebrachtes konsumiert werden können. Ansonsten zwei großzügige Bereiche mit Kinderteeküche, Klettergestell, Bällebad, Rutschen und was das kleinkindliche Herz noch so alles begehren mag. Die Betreiber achten auf Sauberkeit, täglich wird geputzt, das sieht man auch an den makellosen Spielsachen. Im Eingangsbereich gibt es Patschen – wie in den meisten Babycafes müssen die Straßenschuhe ausgezogen werden. Gegen einen Eintrittspreis von zehn Euro darf man drei Stunden vorort verbringen. Es gibt Kaffee, Kuchen, Tee, Kindersaft gratis, allerdings nur so lange der Vorrat reicht. Wichtig zu wissen: Gekocht wird nicht, aber Gäste dürfen Essen mitbringen – für sich und den Nachwuchs.