Was Foodies laut "Lonely Planet" in Österreich essen müssen

Die „perfekt komponierte Mozartkugel“ wiederum finden Foodies in Salzburg, und das laut "Lonely Planet", „nur im Café Fürst“, wo es die Original-Kugel gibt. Schließlich wurde sie von Konditor Paul Fürst erfunden, und die Süßigkeit wird dort in fünfter Generation hergestellt. Und auch in Sachen Sachertorte wird der „Originalschauplatz“ empfohlen, „denn nichts geht über den Geschmack des Originals zu einem Kaffee unter den Kronleuchtern im Hotel Sacher“. Fehlt nur noch das Wiener Schnitzel, das in der Foodie-Bibel als „original-österreichisches Erlebnis“ angepriesen wird.

Schnitzel als "Originalerlebnis"

Man bekommt es in Wien aus Sicht der Autoren aber nur an zwei Locations „als Originalerlebnis“. Einerseits im Restaurant „Am Nordpol 3“, im zweiten Wiener Gemeindebezirk, wo „mehr als die Hälfte des Tellers von einem panierten Kalbsschnitzel eingenommen wird, das in Pflanzenöl gebraten und mit einer Zitronenspalte sowie gemischten Salat serviert wird“. Für die etwas edlere Version wird das Lokal „Skopik & Lohn“ in Wien-Leopoldstadt empfohlen.

Kleine Randbemerkung zum „Originalerlebnis“. Tatsächlich ist nur ein Kalbsschnitzel ein echtes Wiener Schnitzel und, richtig, es wird ganz schlicht nur mit Zitronenspalte serviert. Allerdings wurde es einst immer in Schmalz, idealerweise Schweineschmalz, herausgebacken. Und was die Beilage betrifft: Da liegen die "Lonely-Planet"-Autoren richtig: Zwar gab es Zeiten, in denen eine so genannte „Sättigungsbeilage“ zum Schnitzel empfohlen wurde, wie Reis oder Erdäpfel (das gilt irgendwie immer noch), aber eigentlich reicht ein schlichter, „feuchter“ Salat dazu. Kaiser Franz Joseph bevorzugte sein Wiener Schnitzel übrigens mit Erdäpfelpüree oder Blattspinat.