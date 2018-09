Neue Super-Samen: Diese Pflanzensaaten sollten Sie kennen

Kochbuchautorin und Raw-Food-Expertin Michaela Russmann füllt ganze Bücher mit solchen Rezeptideen. Die Wienerin schwört schon lange auf die Kraft der Körner: „Ein Samen ist ein Push an Vitaminen und Mineralstoffen.“ Am meisten schätze sie den hohen Proteingehalt, durch den Ölsaaten wie Chia-, Basilikum- oder auch die heimischen Leinsamen lange satt machen.

Durch die bindenden Ballaststoffe können sie, mit Flüssigkeit vermischt, als veganer Ei-Ersatz verwendet oder zum Pudding angesetzt werden. Anders als Chia-, wurden Basilikumsamen aber nicht als Frühstücksbrei, sondern vor allem als proteinhaltige Kügelchen in Getränken bekannt. Auch der optisch ähnliche Schwarzkümmel erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Er hat – anders als das gewöhnlicher Kümmelkorn – ein mildes, nussiges Aroma und „eignet sich gut zum Drüberstreuen auf Salaten oder in Cremesuppen“, sagt Russmann. In der fernöstlichen Medizin wird er außerdem bei Atemwegsbeschwerden empfohlen.