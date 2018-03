Neue Cocktail-Bar Al Banco hat beim Hauptbahnhof eröffnet

Antipasti, Panini und Tramezzini: Der venezianische Küchenchef will den Sprung vom Büro in die Aperitivo-Bar leichter gestalten und setzt auf typische Snacks eines italienischen Caffés. In der neueröffneten Cocktail-bar Al Banco beim Hauptbahnhof kosten Kaffee, Hauswein und Prosecco an der Bar stilecht etwas weniger als bei Tisch. Das Interieur stammt vom Londoner Designstudio Alexander Waterworth Interiors, das auf Marmor, Holz, Samt und Leder setzt.