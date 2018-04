Mittagspause: Lunch mitnehmen und gratis Konzert hören

Kleine Auszeit in der Mittagspause mit klassischer Musik oder Jazz: Das Familien-Unternehmen Blüthner fertigt Flügel und Klaviere in Handarbeit und feiert derzeit sein 10-jähriges Jubiläum in der Wiener Innenstadt mit einer kulinarischen Idee. Wer Lust hat, sein Mittagessen mit musikalischer Unterhaltung zu verdrücken, kann dies bei einem kostenlosen Konzert machen.

"So kann man perfekt abschalten und ungezwungen in die Welt der Musik eintauchen. Dabei werden garantiert genug positive Energien für den restlichen Arbeitstag frei", erklärt Marion Schunack, Geschäftsführerin des Blüthner Zentrums Wien.

Tipp: Blüthner Zentrum Wien, Bräunerstraße 5, 1010 Wien, nächster Termin 9. Mai 2018, weitere Termine werde via Facebook bekannt gegeben