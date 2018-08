Mit diesen kuriosen Geschmacksrichtungen will Oreo punkten

Die zwei knusprigen Schoko-Kekse, gefüllt mit weißer Milchreme, sind längst ein Klassiker. Doch nun geht die Muttergesellschaft Mondelez konsequent in Richtung neue Geschmacksrichtungen. Die neuesten Kreationen dürften etwas gewöhnungsbedürftig sein: Zwischen die Kekse wird nämlich jetzt auch Wasabi sowie die Geschmacksrichtung "Hot Chicken Wings" gefüllt. Vor allem optisch dürften die beiden Sorten, die vorerst nur in China auf den Markt kommen, einiges hermachen: Hot Chicken Wings kommt in einem knalligen Orange daher, Wasabi in leuchtendem Grün.