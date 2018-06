Messerscharf: Neuer Online-Schleifservice für Hobbyköche

Eine der größten Schleifdienste Europas ist jetzt auch in Österreich vertreten: Die schwedische Schleiferei "Knivbrev" (übersetzt " Messerbrief") expandiert nach Österreich und bietet einen Online-Schleifservice an. Knivbrev wurde bereits 1965 in Stockholm gründet und profiliert sich seitdem durch die hohe Schleifqualität. Bis zu 2.000 Messer werden in der schwedischen Schleiferei täglich bearbeitet.

Und so funktioniert's: Der Auftrag wird zuerst online vergeben, daraufhin verschickt das Unternehmen einen patentierten Umschlag – den Messerbrief. In diesen muss der Kunde dann die zu schleifenden Messer legen. Anschließend wird der Messerbrief beim nächsten DHL-Paketshop abgegeben oder mit der Post versendet. Innerhalb von ein bis zwei Werktagen werden die neu geschliffenen Messer zurückgesendet.

Am Standort in der burgenländischen Gemeinde Kittsee wickelt das Unternehmen die österreichischen Aufträge ab. Aus logistischen Gründen werden die stumpfen Messer der Österreicher derzeit nicht nur in Schweden, sondern auch in Bratislava geschliffen, um auch den slowakischen und tschechischen Markt bedienen zu können. Die Schleiferei plant, in Österreich weiter zu expandieren: "Wir denken darüber nach, im Burgenland oder in Wien eine weitere Schleiferei zu eröffnen, um uns auch in Österreich zu etablieren“, kündigt Schleifmeister Leif Kohlström an.