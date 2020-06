Kunstfleisch gegen Klimawandel

Aus Umwelt-Sicht gibt es keinen Zweifel daran, dass die Menschen in den Industrieländern mit ihren Ernährungsgewohnheiten auf einem Irrweg sind. Denn: „Was wir essen, hat großen Einfluss auf den Klimawandel“, sagt Ernährungsökologe Martin Schlatzer. „18 Prozent der Treibhausgase gehen auf die Produktion von Fleisch- und Milchprodukten sowie Eiern zurück. Die Treibhausbilanz von pflanzlichen Produkten ist um den Faktor 10 geringer.“ Würden die Menschen in den Entwicklungs- und Schwellenländern genauso viel Fleisch essen wie jene in den Industrieländern, wäre eine um zwei Drittel größere Landfläche nötig.

Mark Post verhehlt nicht, dass es diese Problematik war, die ihm bei der Entwicklung seines Kunstfleisches durch den Kopf gegangen ist. In zehn bis zwanzig Jahren, ist er überzeugt, werde man seine Kreation überall auftischen. Vorerst war aber ausgerechnet eine Österreicherin die Erste, die öffentlich in das Laborfleisch beißen durfte: Ernährungsexpertin Hanni Rützler. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit der Zukunft der Ernährung, hat Post unlängst auf einer Tagung in Turku getroffen und ihr Interesse an dem Thema angemeldet. Außerdem hat Österreich eine Vorreiterrolle auf dem Gebiet von „ Fleisch aus der Retorte“: Die Internet-Initiative „Future Food“ propagiert pflanzliche Alternativen zu tierischen Produkten und möchte die Forschung im Bereich „In-vitro-Fleisch“ beschleunigen.

Auf die Frage, ob sich die – auch sehr kostspielige – Forschung in diese Richtung lohnt, meint Vorkosterin Rützler: „Das Problem ist nun einmal, dass unser Fleischkonsum viel zu hoch ist. Diese Ernährungsweise kann nicht weltweit kopiert werden. Dafür fehlen die Ressourcen. Da kann man nur nach Alternativen suchen, Vegetarier werden oder weniger Fleisch essen.“ Sie wisse, dass diese Technologie gerade im deutschsprachigen Raum kritisch betrachtet werde. „Aber die Züchtung von Muskelfasern ist angesichts der Nachhaltigkeitsdikussion beim Fleischkonsum eine interessante Idee.“ Es sei ihr wichtig gewesen, diese Diskussion anzustoßen.