Kulinarisches Halbfinale, Teil 2: Wie Kroatien und England punkten

Rezept England: Fish & Chips mit „Mushy Peas“

Zutaten

pro Person ca. 250 g Fischfilet ohne Gräten (Kabeljau, Seelachs, Rotbarsch)

225 g Mehl

300 ml kaltes Bier

TL Backpulver

für die Chips: knapp 1 kg Kartoffeln (geschält, in ca. 1 cm dicke Stäbchen geschnitten. Öl zum Frittieren,

1/2 TL Meersalz

1 TL schwarzer Pfeffer

Für das Erbsenpüree: 1 Stück Butter

ca. 250 g Erbsen

1 kleine Hand voll frische Minzblätter gehackt

1 Spritzer Zitronensaft

Meersalz, schwarzer Pfeffer.

Zubereitung

Butter, Erbsen und Minze zugedeckt dünsten (ca. 10 Min.). Zitronensaft zugeben, salzen, pfeffern und pürieren.

Die Chips 4–5 Min. in Salzwasser vorkochen (sie sollten weich, aber noch formstabil sein), in einem Sieb trocknen lassen. In der Fritteuse oder in einer tiefen Pfanne Öl auf 190°C erhitzen.

Fischfilets salzen und pfeffern. Mehl, Bier, Backpulver zu einem dickflüssigen Teig verrühren.

Filets in Mehl wenden, in Teig tauchen und ca. 4 Minuten backen.

Im Ofen warm stellen (ca. 160 C). Chips im selben Öl bei 180°C frittieren. Abtropfen lassen (Küchenpapier), salzen, mit Fisch und Erbsen servieren.

(aus: Jamies Wohlfühlküche, Verlag Dorling Kindersley Ltd., 27,80 Euro).