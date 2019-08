Kriminalität auf Madagaskars: Vanille-Ernte hat begonnen, das Angebot ist knapp

Der Vanille-Importeur Berend Hachmann aus Hamburg glaubt allerdings nicht, dass die heuer verhältnismäßig kleine Vanille-Ernte auf Madagaskar große Auswirkungen auf die Preise in Deutschland haben wird. "Vielleicht zehn Prozent nach oben oder zehn Prozent nach unten", schätzt er. Denn die Preise seien ohnehin schon hoch. An der Beliebtheit von Vanille habe das aber nichts geändert. "Die Kunden haben sich jetzt an die hohen Preise gewöhnt. Die Nachfrage ist nach wie vor groß", betont er.

Der im Vanille-Geschäft auf Madagaskar stark engagierte deutsche Duft- und Aromenhersteller Symrise ist in der Sava-Region mit fünf Standorten vertreten und beschäftigt rund 200 Mitarbeiter - 150 weitere kommen als Saisonkräfte hinzu.