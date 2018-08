Konditorei Aida verkauft demnächst Cannabis-Brownies

Das macht nämlich den Unterschied aus: Der Wirkstoff CBD unterscheidet sich stark von THC, das für die berauschende Wirkung von Cannabis verantwortlich ist. CBD verfügt nicht über diese Wirkung, es wird zunehmend in der Medizin als Entzündungshemmer eingesetzt, Studien zeigen etwa gute Erfolge gegen chronische Schmerzen oder bei manchen Formen von Epilepsie.

So wird auch seitens Aida betont, dass es sich nicht um einen "Hasch-Keks" handle, denn der THC-Wert liege bei maximal 0,2 Prozent. Daraus sei keine Rauschwirkung abzuleiten. Dennoch will man damit ältere Kunden ansprechen, am meisten hätten sich bei Kundengespräche sogenannte "Alt-68er" für den CBD-Brownie interessiert.