Komponist von "The Revenant" bastelt Soundtrack für Restaurant

Speisen und Getränke kann man im Restaurant selbst wählen - die Musik meistens nicht. In New York war der gefeierte Avantgarde-Komponist Ryuichi Sakamoto so unzufrieden mit der Musikauswahl in seinem japanischen Stammrestaurant, dass er dem Besitzer vorschlug, ihm eine Playlist zusammenzustellen. Seitdem läuft im Restaurant Kajitsu in Manhattan sein Mix, wie die New York Times berichtet.