Käse aus Pflanzen, Nudeln von Tieren

Britische Kinder haben einer neuen Untersuchung zufolge ein erhebliches Problem mit ihrem Wissen über Nahrungsmittel. Bei einer Umfrage der britischen Ernährungsstiftung unter 27.500 Volksschulkindern gab rund ein Drittel an, Käse werde aus Pflanzen gemacht. 34 Prozent der Volksschüler und 18 Prozent der Hauptschüler sind der Auffassung, dass Nudeln von Tieren kommen. Immerhin 18 Prozent glauben, dass Fischstäbchen aus Hühnerfleisch bestehen.

Prinzessin Anne, Tochter von Queen Elizabeth II., wollte am Montag die "Healthy Eating Week" ("Woche des gesunden Essens") in mehr als 3.000 Schulen eröffnen, um Kenntnisse über gesundes Kochen und die Herkunft von Nahrungsmitteln zu verbessern. "21 Prozent der Kinder in der Volksschule sagen uns, dass sie noch nie auf einem Bauernhof waren", sagte Roy Ballam, Leiter des Bildungsprogramms der Stiftung.