Kassenbeleg: Bäcker macht sich über Rechnungsberg lustig

Was Österreich zum Jahreswechsel vor vier Jahren einführte, vollziehen unsere deutsche Nachbarn in wenigen Wochen: Ab kommenden Jahr sind Kassenbelege Pflicht – ob der Kunde will oder nicht. In Österreich wurde mit der Registrierkassenpflicht per 1. Jänner 2016 auch die Pflicht eingeführt, für jeden Kauf einen Beleg entgegenzunehmen.

In Deutschland tritt die Pflicht zur Ausgabe eines Belegs zum 1. Januar 2020 in Kraft. Zum Unmut vieler Kleinunternehmer, ein Facebook-Postings des deutschen Bäckers Michael Tenk geht derzeit viral: Zu sehen ist ein Kassazettel-Berg am Boden vor der Vitrine der Bäckerei Tenk-Bomkamp. Im Begleittext zu dem Foto schreibt der Bäcker:

"Guten Morgen Politiker des Landes und des Bundes, gestern und heute morgen liefen unsere Bondrucker, das hier wurde liegen gelassen. Sondermüll. Eigentlich wollte ich morgen die Aktion fortsetzen, aber ich möchte meinen Kindern eine nicht noch schlechtere Erde hinterlassen."