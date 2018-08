Joseph Brot öffnet auch abends und serviert Antipasti

Eigentlich sind die alten Stahlträger, die bis in den Keller reichen, Schuld. Hätten Statik-Experten nicht eine minimale Senkung festgestellt, hätte die Filiale am Albertinaplatz vom Trend-Bäcker Joseph Brot nicht erst jetzt erweitert werden müssen, sondern gleich in der jetzigen Form eröffnet. Doch bis drei Gutachten erstellt waren und das uneingeschränkte behördliche OK für die Statik kam, vergingen elf Monate. Und so kam es, dass Josef Weghaupt im September 2017 zuerst seine Bäckerei und Bagels Manufaktur eröffnete und jetzt, im August 2018, die Lokalerweiterung zum Bistro samt Abendbetrieb folgte. Die Ausstattung orientiert sich stark an der beibehaltenen Ausstrahlung der 50er-Jahre-Fassade des früheren Pelzgeschäfts, sogar die mundgeblasenen italienischen Lampen passen ins Ambiente.