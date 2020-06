Johann Lafer: Gebratene Süßkartoffeln mit Walnüssen

Sie gelten als Exoten, weil sie sich in wärmeren Gefilden besonders wohlfühlen. Doch dank globalen Handels sind Süßkartoffeln hierzulande längst das ganze Jahr über erhältlich. Auch wenn der Name der süßlich schmeckenden, länglichen Erdfrüchte an unsere guten, alten Erdäpfel erinnert – botanisch zählen Süßkartoffeln nicht zu den Nachtschatten- sondern zu den Windengewächsen. In ihrer Heimat Südamerika zählen sie zu den Grundnahrungsmitteln.

Bei uns sorgen Süßkartoffeln nicht nur für Abwechslung am Tisch, sondern überzeugen auch durch gesundheitliche Vorzüge. Sie enthalten viel Wasser, aber wenig Fett sowie u. a. Kalium und Folsäure.