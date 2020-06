Johann Lafer: Krapfenzeit

Dem patscherten Lehrbuben müssen wir dankbar sein, so die Legende über die Erfindung des Krapfens stimmen sollte. Was sich der Bäckerlehrling bei seiner Chefin Cäcilie Krapf tatsächlich geleistet hat, wissen wir nicht. Jedenfalls soll sich die resolute Wienerin so geärgert haben, dass sie dem Burschen einen Teigfladen nachschoss. Der verfehlte sein eigentliches Ziel und landete im Topf mit heißem Schmalz. Faschingsscherz oder nicht: Fasching ist auf jeden Fall Krapfenzeit – da führt hierzulande kaum ein Weg vorbei. Auch wenn es die süße Köstlichkeit mittlerweile schon das ganze Jahr über in den verschiedensten Geschmacksrichtungen gibt.Die einen schwören auf die klassische Marillenmarmelade als Füllung, anderen kann es nicht kreativ genug sein: mit Nougat- oder Vanillefüllung, mit Streusel oder Kokosflocken bestreut. Früher war das noch anders. Da wurde das flaumig-feine Germteiggebäck nur in der närrischen Zeit gebacken. Im Rest des Jahres gab es zumindest in den ländlichen Regionen die typischen, flachen Bauernkrapfen, in deren Vertiefung in der Mitte ein Klecks Marmelade kommt.