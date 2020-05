Johann Lafer: Spinatknödel in Schinkenrahm

Rezept

Erdäpfel gründlich waschen und mit Wasser bedeckt weich kochen. Kartoffeln abgießen. Den Backofen auf 150° vorheizen (Umluft 130 °).

Die Kartoffeln heiß schälen und im vorgeheizten Backofen 10 bis 15 Minuten ausdämpfen lassen.

Dann die Kartoffeln durch die Kartoffelpresse in eine Schüssel drücken. Vorgang wiederholen.

Die Eigelbe leicht verquirlen und zu den Kartoffeln geben. Die Speisestärke auf den Kartoffeln und den Eigelben verteilen. Die flüssige Butter einlaufen lassen.

Alles gründlich mischen. Mit 1 TL Salz und frisch geriebener Muskatnuss würzen.

Spinat putzen, waschen und in reichlich kochendem Wasser 2 Minuten blanchieren. In Eiswasser abschrecken und abtropfen lassen. In einem Geschirrtuch gründlich auspressen, bis er ganz trocken ist. Dann grob hacken und unter den Kartoffelteig mischen.

Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einer etwa 5 cm dicken Rolle formen und in 8 bis 10 gleichmäßige Stücke schneiden. Mit angefeuchteten Händen zu runden Knödel formen.

Reichlich Salzwasser in einem großen, flachen Topf zum Kochen bringen. Hitze reduzieren und die Knödel 10 bis 12 Minuten ziehen lassen bis sie an der Oberfläche schwimmen. Für die Sauce die Zwiebel schälen und klein würfeln. Schinken klein würfeln. Butter in einem Topf erhitzen, Schinken und Zwiebeln darin andünsten. Mit dem Gemüsefond und dem Schlagobers ablöschen und 5 Minuten bei mittlerer Hitze kochen lassen. Die Sauce mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit der in kaltem Wasser angerührten Speisestärke binden. Die fertig gegarten Knödel mit dem Schinkenrahm anrichten und mit Parmesan bestreuen.