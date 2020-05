Insekten auf dem Teller

Die FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations) fordert schon länger ein Umdenken. Angesichts der ständig wachsenden Weltbevölkerung brauche es ressourcenschonende Alternativen zu Fleisch, die dennoch über einen hohen Gehalt an Eiweiß verfügen.

Insekten können genau das liefern, findet die in Wien lebende Fotografin Betti Plach. Gemeinsam mit dem Koch Willy Geiger hat sie mit Insekten experimentiert, gekocht - und fotografiert.

Das Ergebnis dieser Inszenierung gibt es bis 14. September in der Wiener Galerie West46 (7., Westbahnstr. 46) zu sehen.

Mit ihren Bildern will Betti Plach zum Nachdenken anregen. "Das Thema beinhaltet viel Spannendes, Herausforderndes und Reizvolles." Entomophagie - also der Verzehr von Insekten durch den Menschen - ist in vielen Teilen der Erde verbreitet: Für rund 2 Milliarden Menschen sind Insekten aufgrund ihrer guten Nährwertbilanz ein fixer Teil ihrer Ernährung.