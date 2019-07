Junge Gemüsebauern kreieren erstes Ketchup aus der Steiermark

Rund 20 südoststeirische Gemüsebauern wollten nicht mehr akzeptieren, dass Ketchup nur in Supermärkten angeboten wird – und haben ihre Paradeiser als "Steirer-Ketchup" in Glasflaschen abgefüllt. Die Neuheit wurde am Mittwoch in Graz präsentiert – "ein lange fälliges Genussprodukt ohne künstliche Geschmacksverstärker, mit reifen Paradeisern aus der Region", sagte Kammer-Vizepräsidentin Maria Pein.

An der Produktentwicklung waren die FH Joanneum koordiniert von Stertz, dem Steirischen Ernährungs- und Technologiezentrum, und die Landwirtschaftskammer Steiermark beteiligt. Bei den steirischen Sommerparadeisern gibt es Herkunftsgarantie, die Glasflasche ist wiederverwertbar. Hauptzutat sind Paradeiser mit nur wenigen, aber natürlichen Stoffen ohne Geschmacksverstärker und weniger Salz und Zucker als industriell hergestellte Varianten.

Gegen die Lebensmittelverschwendung