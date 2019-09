Hokkaido: Warum er zum beliebtesten Kürbis wurde

Er hat eine Karriere hingelegt, die sich sehen lassen kann: Der relativ kleine Hokkaido-Kürbis ist heute einer der beliebtesten Speisekürbisse. Das ist durchaus beachtlich. Vor 20 Jahren, als die Liebe der Österreicher zu den unzähligen Vertretern der Kürbisfamilie begann, war der Dunkelorange einer von vielen. Und auch vor fünf Jahren hielt der Hokkaido noch bei einem Marktanteil von 15 Prozent. Heute liegt er bei 70 bis 75 Prozent, sagt Kürbis-Produzent Günther Trautenberger aus dem Retzer Land in Niederösterreich. Ende der 1990er-Jahre war er einer der Ersten, die dem bis dahin eher als Arme-Leute-Essen verpönten Erdgewächs Potenzial am Markt einräumten. „Man musste erst in die Köpfe reinbringen, dass der Kürbis eine eigene Saison hat, so wie zum Beispiel Wild, und dass er daher eine Berechtigung in der Küche hat.“

In jedem Gasthaus

Dieses Ansinnen kann man als gelungen betrachten. Kaum eine Gasthaus-Speisekarte kommt mittlerweile ab September ohne Kürbisgerichte aus, in den Supermärkten türmt sich eine bunte Sortenvielfalt und eigene Kürbis-Kochbücher gibt es zuhauf. „Es ist ähnlich wie bei den Erdäpfeln“, sagt Trautenberger zufrieden. „Sobald es nach dem Sommer wieder kühler wird, greifen die Leute zum Kürbis.“