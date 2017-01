ZUTATEN für 4 Personen



500 g mehlige Erdäpfel

110 g Butter

80 g griffiges Mehl

80 g glattes Mehl

1 EL Weizengrieß

3 Dotter

Salz

6 cl Rum

3 EL Kristallzucker

1 Zimtstange

120 g gemahlener Mohn

Staubzucker

1 TL Vanillezucker



Aufwand: ** | Zubereitungszeit: 1 Stunde, plus Kühlzeit |

Preis: * | Kalorien: ca. 530 kcal/Person



Die Erdäpfel am Vortag in Salzwasser kochen, abseihen, schälen, abkühlen lassen. In Backpapier einwickeln, kühl lagern.

Am nächsten Tag 30 g Butter in einem Topf zerlassen. Die Erdäpfel mit einer Erdäpfelpresse auf die Arbeitsfläche pressen oder fein reiben. In die Mitte eine Mulde drücken, das Mehl draufsieben. Zerlassene Butter, Grieß, Dotter und eine Prise Salz dazugeben, zu einem Teig kneten. 30 Minuten zugedeckt im Kühlschrank rasten lassen.

Aus dem Teig eine 3 cm dicke Rolle formen. Mit einer Teigkarte daumendicke Stücke abschneiden und diese auf der bemehlten Arbeitsfläche mit den Handflächen zu Nudeln wuzeln.

In einem großen Topf genügend Wasser aufstellen. Rum, Kristallzucker und Zimtstange hinzufügen und aufkochen. Die Nudeln ins kochende Wasser geben und nach dem erneuten Aufkochen fünf Minuten ziehen lassen.

Eine beschichtete Pfanne erhitzen, die restlichen 80 g Butter darin aufschäumen. Die Nudeln mit einem Siebschöpfer abschöpfen, direkt in die Butter geben und gut durchschwenken. Mit Mohn, Staub- und Vanillezucker und eventuell einer Prise Zimt bestreuen.



Aus dem Buch „Österreichische Küche. Die Klassiker“,

Verlag Braumüller, 17 €



