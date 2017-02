ZUTATEN

für eine 12er-Mini-Muffin-Form

Für die Basis:

100 g Karotten

30 g Walnüsse

80 g Mehl

1 TL Backpulver

¼ TL Mixed Spice (siehe Tipp)

1 Prise Salz

60 ml neutrales Pflanzenöl

80 g Rohzucker

1 Ei (S)

Butter für die Förmchen

Für das Topping:

kandierte Karotten:

1 Karotte

gleichschwer Zucker

1 EL Zitronensaft

Frischkäsecreme:

50 g Doppelrahmfrischkäse

120 g Staubzucker

1 TL Zitronensaft



Aufwand: ** | Zubereitungszeit: 1 Stunde|

Preis: *** | Kalorien: ca. 170 kcal/Küchlein



Die Karotten in feine Streifen schneiden, am besten mit einem Julienneschneider. Fürs Kandieren in einem Töpfchen mit Zucker und Zitronensaft und Wasser bei kleiner Hitze zum Kochen bringen. Sobald sich der Zucker aufgelöst hat, Temperatur erhöhen. Kochen, bis der Sirup dick ist und die Karottenstreifen glasig sind. Zum Abkühlen auf Backpapier legen.

Backrohr auf 180 °C (Umluft 160 °C) vorheizen. Förmchen dünn fetten. Karotten schälen, grob raspeln. Walnüsse fein hacken. Mehl mit Backpulver, Mixed Spice und Salz vermischen. Öl, Zucker und Ei dickcremig aufschlagen. Karotten und Walnüsse einrühren, Mehlmischung unterrühren.

Förmchen bis knapp unter den Rand mit Teig füllen. Im Ofen (Mitte) ca. 15 Minuten backen. 10 Minuten in der Form abkühlen lassen, dann die Kuchen herauslösen und auf ein Kuchengitter setzen.

Frischkäse und Staubzucker mit dem Handmixer oder in der Küchenmaschine dickcremig aufschlagen, Zitronensaft unterrühren. Kuchen damit toppen, mit kandierten Karottenstreifen verzieren.



Aus dem Buch „Mini Mania“, Brandstätter Verlag, 19,90 €